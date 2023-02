Pausini non - stop, tre concerti in 24 ore. 'Che splendida pazzia' - Magazine (Di martedì 28 febbraio 2023) da New York a Madrid a Milano: Laura ieri ha festeggiato così trent'anni di carriera. Già pronta per il nuovo ... Leggi su quotidiano (Di martedì 28 febbraio 2023) da New York a Madrid a Milano: Laura ieri ha festeggiato così trent'anni di carriera. Già pronta per il nuovo ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... infoitcultura : Pausini non-stop, tre concerti in 24 ore. 'Che splendida pazzia' - xsaransia : noi: cosa faranno a new york? Nuovi progetti? Nuova musica? Non è che questo si trasferisce lì? Ma poi dove va che… - CarloCarbone10 : @IlPaoloGiordano @LauraPausini La n. 1 , quando la Pausini fa la Pausini, non ce n'è per nessuno - lp_fan_forum : @LauraPausini sto facendo una cosa... per i professionisti orrenda... ma per un pausiniano come me la salvezza, son… - lp_fan_forum : @laurapausini un pausiniano comune come me la salvezza, sono audioleso e mi piace cantare, anche se sono stonato co… -