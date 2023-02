Paura a San Pietroburgo, niete voli: allarme drone (Di martedì 28 febbraio 2023) Lo spazio aereo sopra San Pietroburgo è stato chiuso ai voli e l’aeroporto di Pulkovo è temporaneamente fermo, riferiscono siti media russi indipendenti, riportando anche dati di Flightradar24. Secondo il canale Telgram Baza, nella seconda città russa è stato attivato il piano “Tappeto”, che scatta quando c’è una violazione del confine o nello spazio aereo compaiono oggetti non identificati. I caccia sono stati sollevati in aria e i voli civili sono stati trasferiti nella “zona di attesa”. Secondo il canale Telegram “112” ha riferito “l’oggetto non identificato sarebbe un grosso drone”. Intanto all’aeroporto di Pulkovo, i voli sono annunciati in ritardo sino a 12 ore. Le autorità locali hanno riferito in precedenza della temporanea sospensione di attività di partenza e atterraggio. L’aeroporto resterà ... Leggi su ildenaro (Di martedì 28 febbraio 2023) Lo spazio aereo sopra Sanè stato chiuso aie l’aeroporto di Pulkovo è temporaneamente fermo, riferiscono siti media russi indipendenti, riportando anche dati di Flightradar24. Secondo il canale Telgram Baza, nella seconda città russa è stato attivato il piano “Tappeto”, che scatta quando c’è una violazione del confine o nello spazio aereo compaiono oggetti non identificati. I caccia sono stati sollevati in aria e icivili sono stati trasferiti nella “zona di attesa”. Secondo il canale Telegram “112” ha riferito “l’oggetto non identificato sarebbe un grosso”. Intanto all’aeroporto di Pulkovo, isono annunciati in ritardo sino a 12 ore. Le autorità locali hanno riferito in precedenza della temporanea sospensione di attività di partenza e atterraggio. L’aeroporto resterà ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... leo84_ : @SimoneCristao @RadioRossonera Sala può in alcun modo ostacolare questo piano o solo ha potere su San Siro? Ho paur… - angelocolacrai : Non abbiate paura del #dolore, perché in esso vi è nascosto il tesoro della consolazione divina - San Giovanni Paolo II - inarmsoftewoo : spiegare a parole quanto tu possa significare per me, ma ti ripeterò per sempre, anzi, all’infinito che tu per me s… - san_sesco : RT @annathelastt: NICCOLÒ HA PAURA DI NOI STO PIANGENDO - Giorno_Lodi : Lodi, il Covid non fa più paura: chiude l'hub vaccinale di Fiera San Grato -