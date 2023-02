Patrick Zaki, riprende il processo: nona udienza a Mansura (Di martedì 28 febbraio 2023) Si terrà questa mattina a Mansura, in Egitto, la nona udienza del processo a Patrick Zaki. Il ricercatore egiziano dell’Università Alma Mater di Bologna è stato arrestato nel febbraio 2020 e adesso rischia cinque anni di carcere per diffusione di notizie false. Zaki è a piede libero dall’8 dicembre 2021 dopo 22 mesi di custodia cautelare passati in carcere con accuse più gravi legate a dieci post su Facebook ma informalmente accantonate ed è sotto processo presso una Corte della Sicurezza dello Stato per i reati minori (o d’emergenza) della sua città natale. Nel processo in corso è imputato per un articolo del 2019 in cui prendeva le difese dei copti, la minoranza cristiana d’Egitto. “Oggi una nuova udienza, ... Leggi su zon (Di martedì 28 febbraio 2023) Si terrà questa mattina a, in Egitto, ladel. Il ricercatore egiziano dell’Università Alma Mater di Bologna è stato arrestato nel febbraio 2020 e adesso rischia cinque anni di carcere per diffusione di notizie false.è a piede libero dall’8 dicembre 2021 dopo 22 mesi di custodia cautelare passati in carcere con accuse più gravi legate a dieci post su Facebook ma informalmente accantonate ed è sottopresso una Corte della Sicurezza dello Stato per i reati minori (o d’emergenza) della sua città natale. Nelin corso è imputato per un articolo del 2019 in cui prendeva le difese dei copti, la minoranza cristiana d’Egitto. “Oggi una nuova, ...

