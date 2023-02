**Partiti: sondaggio Noto, effetto primarie sul Pd che sale al 19,5%, guadagna 3 punti** (Di martedì 28 febbraio 2023) Roma, 28 feb. (Adnkronos) - Porta a Porta pubblica il consueto sondaggio, realizzato da Noto Sondaggi, sulle intenzioni di voto a livello nazionale e sulle recenti primarie del Pd. Il sondaggio è stato effettuato da Noto dopo la vittoria di Elly Schlein e registra un innalzamento della percentuale del Pd nelle intenzioni di voto dal 16,5%, che avevano i democratici prima delle primarie, al 19,5% di oggi. Per il campione di Noto, Fratelli d'Italia oggi si conferma primo partito italiano con il 28,5% (percentuale stabile rispetto alle intenzioni di voto precedenti alle primarie del Pd). Segue il Pd, che guadagna tre punti, arrivando al 19,5%. Scende in terza posizione il M5S con una percentuale del 16%, perdendo due punti e mezzo. ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 28 febbraio 2023) Roma, 28 feb. (Adnkronos) - Porta a Porta pubblica il consueto, realizzato daSondaggi, sulle intenzioni di voto a livello nazionale e sulle recentidel Pd. Ilè stato effettuato dadopo la vittoria di Elly Schlein e registra un innalzamento della percentuale del Pd nelle intenzioni di voto dal 16,5%, che avevano i democratici prima delle, al 19,5% di oggi. Per il campione di, Fratelli d'Italia oggi si conferma primo partito italiano con il 28,5% (percentuale stabile rispetto alle intenzioni di voto precedenti alledel Pd). Segue il Pd, chetre punti, arrivando al 19,5%. Scende in terza posizione il M5S con una percentuale del 16%, perdendo due punti e mezzo. ...

