Partiti, correnti, sessi e idee (Di martedì 28 febbraio 2023) Non sono mai stato iscritto al Pd, e non l’ho votato quando ho creduto di vedere alternative plausibili alla sua sinistra (purtroppo tutte deludenti…). Ma nei mesi successivi al 25 L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di martedì 28 febbraio 2023) Non sono mai stato iscritto al Pd, e non l’ho votato quando ho creduto di vedere alternative plausibili alla sua sinistra (purtroppo tutte deludenti…). Ma nei mesi successivi al 25 L'articolo proviene da il manifesto.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... gianko1975 : @lorethedoc @sebmes @Ci1812 appunto, quella che detta chi ha preso più voti... nel PD dovrebbe essere quella del se… - BalocchiManuel : @BarbaraRaval La Schlein come Sputanza e altri, ha veleggiato in partiti virtuali che sono di fatto correnti del PD… - Bruno72513183 : @Misurelli77 Caro Calenda,nn serve né il terzo né il quarto polo. Serve un movimento con un programma certo che sap… - simofons : @matteobordone Per me sono legittime entrambe le vittorie, pensa. Qui si parlava di come le correnti interne più o… - Avvmolgiu : @carovana12 Cazzate, chi vivi la vita dei partiti sa bene che si creeranno correnti trasversali. E sarà battaglia! -

Primarie Partito democratico, Schlein vince. Ma non in Ciociaria Ma soprattutto ora in Italia alla guida dei due partiti principali ci sono due donne. Elly Schlein ... Un risultato comunque importante visto che Bonaccini era appoggiato da entrambe le correnti del Pd, ... L'exploit di Elly Schlein ... fino a Berlusconi , che si augura "un confronto costruttivo." I leader dei principali partiti di ...di come intende gestire la segreteria e un partito che rimane balcanizzato in una serie di correnti ... " Schlein è la novita ". "No è la 'sinistra woke' delle Ztl " ... in cui contano le correnti, i gruppi di potere, i territori e molto meno il leader (eccezion fatta per la parentesi renziana). Queste caratteristiche lo rendono più solido di altri partiti in ... Ma soprattutto ora in Italia alla guida dei dueprincipali ci sono due donne. Elly Schlein ... Un risultato comunque importante visto che Bonaccini era appoggiato da entrambe ledel Pd, ...... fino a Berlusconi , che si augura "un confronto costruttivo." I leader dei principalidi ...di come intende gestire la segreteria e un partito che rimane balcanizzato in una serie di...... in cui contano le, i gruppi di potere, i territori e molto meno il leader (eccezion fatta per la parentesi renziana). Queste caratteristiche lo rendono più solido di altriin ... Partiti, correnti, sessi e idee Il Manifesto Banche ricche con Bce ma avare con conti correnti Banche italiane e dell'area euro più ricche, grazie al rialzo dei tassi della Bce di Lagarde. Ma tassi depositi ancora decisamente bassi ... Banche italiane e dell'area euro più ricche, grazie al rialzo dei tassi della Bce di Lagarde. Ma tassi depositi ancora decisamente bassi ...