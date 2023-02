"Particolare forma di Alzheimer". Incredibile: chi insulta così Piantedosi (Di martedì 28 febbraio 2023) Il ministro Matteo Piantedosi? L'Alzheimer dell'umanità". Il violentissimo attacco al titolare degli Interni non arriva da un politico dell'opposizione, ma da un esponente di spicco della Chiesa cattolica. L'arcivescovo di Palermo monsignor Corrado Lorefice, vice presidente della Conferenza episcopale siciliana con delega alle migrazioni, commenta le parole del ministro degli Interni sul naufragio di migranti di Cutro, una strage costata la vita a più di 60 disperati, con toni sprezzanti: "Non c'è spazio oggi per i qualunquismi: è tempo per tutti noi di rifuggire con chiarezza da ogni narrazione tesa a colpevolizzare l'anello più debole della società". Quindi il riferimento al capo del Viminale: "Il culmine simbolico di tutto ciò è stata la dichiarazione resa dal ministro Piantedosi, un uomo delle istituzioni che ha prestato ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 28 febbraio 2023) Il ministro Matteo? L'dell'umanità". Il violentissimo attacco al titolare degli Interni non arriva da un politico dell'opposizione, ma da un esponente di spicco della Chiesa cattolica. L'arcivescovo di Palermo monsignor Corrado Lorefice, vice presidente della Conferenza episcopale siciliana con delega alle migrazioni, commenta le parole del ministro degli Interni sul naufragio di migranti di Cutro, una strage costata la vita a più di 60 disperati, con toni sprezzanti: "Non c'è spazio oggi per i qualunquismi: è tempo per tutti noi di rifuggire con chiarezza da ogni narrazione tesa a colpevolizzare l'anello più debole della società". Quindi il riferimento al capo del Viminale: "Il culmine simbolico di tutto ciò è stata la dichiarazione resa dal ministro, un uomo delle istituzioni che ha prestato ...

