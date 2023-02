Parioli – Via Fauro, svaligiano la cassaforte e fuggono (Di martedì 28 febbraio 2023) Parioli – Via Fauro, in pieno giorno svaligiano la cassaforte di un appartamento al quinto piano e fuggono – E’ successo domenica nel pomeriggio in via Ruggero Fauro, ai Parioli. La notizia è stata diffusa questa mattina. Una banda di ladri, probabilmente acrobati e sicuramente professionisti, ha sfondato una porta finestra di un appartamento al quinto piano e, una volta dentro, ha svaligiato la cassaforte rubando oggetti d’oro e gioielli. Poi, tranquillamente, i malviventi sono fuggiti. Il proprietario dell’appartamento, un uomo di 48 anni, è tornato a casa verso le 16.30 e ha allertato le forze dell’ordine. La cassaforte è stata aperta con la fiamma ossidrica. Il bottino secondo la denuncia ammonta a parecchie migliaia di euro. ... Leggi su romadailynews (Di martedì 28 febbraio 2023)– Via, in pieno giornoladi un appartamento al quinto piano e– E’ successo domenica nel pomeriggio in via Ruggero, ai. La notizia è stata diffusa questa mattina. Una banda di ladri, probabilmente acrobati e sicuramente professionisti, ha sfondato una porta finestra di un appartamento al quinto piano e, una volta dentro, ha svaligiato larubando oggetti d’oro e gioielli. Poi, tranquillamente, i malviventi sono fuggiti. Il proprietario dell’appartamento, un uomo di 48 anni, è tornato a casa verso le 16.30 e ha allertato le forze dell’ordine. Laè stata aperta con la fiamma ossidrica. Il bottino secondo la denuncia ammonta a parecchie migliaia di euro. ...

