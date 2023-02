Paride Vitale e Victoria Cabello alla guida di uno nuovo programma: i dettagli (Di martedì 28 febbraio 2023) Quando è terminato Pechino Express con la vittoria dei Pazzeschi (Victoria Cabello e Paride Vitale) tutti sognavano di rivedere la Very Vic in un nuovo programma tv. Il leitmotiv era “se lo merita”. In un panorama televisivo sempre più orfano di veri professionisti, lei è sempre apparsa come un titano di un’epoca ormai lontana. Ora non dovremo più aspettare. Paride Vitale e Victoria Cabello ritorneranno con un programma tutto loro in prima serata. Trasmesso su TV8, partirà da Maggio e vedrà la coppia pazzesca viaggiare con il loro mood sempre anticonvenzionale. Chi incontreranno? Dove andranno? Ancora non si sa, ma c’è una certezza: trattandosi di loro sarà sicuramente da non perdere! Pronti a ... Leggi su tutto.tv (Di martedì 28 febbraio 2023) Quando è terminato Pechino Express con la vittoria dei Pazzeschi () tutti sognavano di rivedere la Very Vic in untv. Il leitmotiv era “se lo merita”. In un panorama televisivo sempre più orfano di veri professionisti, lei è sempre apparsa come un titano di un’epoca ormai lontana. Ora non dovremo più aspettare.ritorneranno con untutto loro in prima serata. Trasmesso su TV8, partirà da Maggio e vedrà la coppia pazzesca viaggiare con il loro mood sempre anticonvenzionale. Chi incontreranno? Dove andranno? Ancora non si sa, ma c’è una certezza: trattandosi di loro sarà sicuramente da non perdere! Pronti a ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fraversion : Victoria Cabello torna in tv, da maggio in prime time su TV8 con un format di cui è anche co-autrice. In coppia con… - TV8it : Pronti a partire? Victoria Cabello e l’inseparabile amico Paride Vitale stanno preparando le valigie verso nuove av… - IlContiAndrea : #VictoriaCabello torna alla guida di un programma tutto suo per il prime time di TV8 il prossimo maggio. Le riprese… - Missi65 : RT @darkap89: Victoria Cabello torna in prima serata, con un programma tutto suo, su TV8. Andrà in onda a maggio, prodotto da Banijay, e la… - tuttopuntotv : Paride Vitale e Victoria Cabello alla guida di uno nuovo programma: i dettagli #VictoriaCabello #ParideVitale -