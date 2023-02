Parco Terra della Gravine. Convenzione con LIPU e WWF (Di martedì 28 febbraio 2023) Si registra un altro importante passo avanti nell’ambito del processo organizzativo del Parco “Terra delle Gravine”. Nella giornata di ieri la Provincia di Taranto, presieduta da Rinaldo Melucci, ha stipulato una Convenzione con rappresentanti della LIPU e del WWF finalizzata a potenziare il sistema di gestione delle Oasi e dei Centri Visite presenti in quella che è una delle aree naturali più suggestive del territorio ionico. Diverse sono le attività previste dall’accordo. Fra queste vanno segnalate la conservazione e la valorizzazione del territorio con particolare riferimento alle specie animali e vegetali; la promozione e lo svolgimento di ricerche e studi floro-faunistici; la programmazione delle iniziative di accoglienza, accompagnamento e assistenza ai visitatori; la messa ... Leggi su tarantinitime (Di martedì 28 febbraio 2023) Si registra un altro importante passo avanti nell’ambito del processo organizzativo deldelle”. Nella giornata di ieri la Provincia di Taranto, presieduta da Rinaldo Melucci, ha stipulato unacon rappresentantie del WWF finalizzata a potenziare il sistema di gestione delle Oasi e dei Centri Visite presenti in quella che è una delle aree naturali più suggestive del territorio ionico. Diverse sono le attività previste dall’accordo. Fra queste vanno segnalate la conservazione e la valorizzazione del territorio con particolare riferimento alle specie animali e vegetali; la promozione e lo svolgimento di ricerche e studi floro-faunistici; la programmazione delle iniziative di accoglienza, accompagnamento e assistenza ai visitatori; la messa ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... MartinaNotizie : Parco Terra delle Gravine, firmata la convenzione Provincia-LIPU-WWF - flowerfornam : nel parco dove ha scattato le foto taehyung a busan hanno messo le sue impronte per terra per segnare il posto :(( - jmorat : RT @S_Galimberti: Il Parco geologico nazionale del Danxia cinese di Zhangye è una delle meraviglie naturali della Terra. - asmistaken : RT @SaralunaT: Mai potrai smettere di amare la terra con cui hai condiviso il freddo. V. Majakovskij #diDellaMerla #VentagliDiPa… - giulioenrico : @DavidPuente @CHRISTOSTHEODO2 @ChiediLeProve opzione. Nei paesi corrotti chi occupa certi posti non è lì per compet… -