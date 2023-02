“Papino,…”: le parole della figlia Camilla ai funerali di Maurizio Costanzo (Di martedì 28 febbraio 2023) Una folla commossa e immensa ha partecipato ai funerali di Maurizio Costanzo, ieri, lunedì 27 febbraio 2023, nella Chiesa degli Artisti di Roma. Amici, parenti, colleghi e cittadini che hanno voluto porgere l’ultimo saluto al giornalista, morto a 84 anni venerdì scorso. Nella Basilica di Santa Maria in Montesanto a Piazza del Popolo, gremita per omaggiare il popolare conduttore, insieme a Maria De Filippi e al figlio Gabriele Costanzo, c’erano anche i primi due figli dell’uomo, nati dall’amore con Flaminia Morandi: Camilla e Saverio Costanzo. Vi raccomandiamo... Maurizio Costanzo parla di Maria De Filippi: "È la donna con cui morire" Marito e moglie sono intervenuti in ... Leggi su news.robadadonne (Di martedì 28 febbraio 2023) Una folla commossa e immensa ha partecipato aidi, ieri, lunedì 27 febbraio 2023, nella Chiesa degli Artisti di Roma. Amici, parenti, colleghi e cittadini che hanno voluto porgere l’ultimo saluto al giornalista, morto a 84 anni venerdì scorso. Nella Basilica di Santa Maria in Montesanto a Piazza del Popolo, gremita per omaggiare il popolare conduttore, insieme a Maria De Filippi e al figlio Gabriele, c’erano anche i primi due figli dell’uomo, nati dall’amore con Flaminia Morandi:e Saverio. Vi raccomandiamo...parla di Maria De Filippi: "È la donna con cui morire" Marito e moglie sono intervenuti in ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... follow_lia : #MaurizioCostanzo Sono belle le parole di Camilla Costanzo, sono dolci, sono intense Non ha detto nulla di impensa… - itsalessandrob : @FRAXCHARLES siamo d’accordo. È lo stesso Sainz jr a soffrire in qualche modo delle parole del padre perché lo fa p… - infoitcultura : Le parole di Camilla Costanzo ai funerali di Maurizio Costanzo: «Papino, sei in paradiso a fare un talk show» - giulianabianco4 : RT @Fe_li79: Ci hai lasciato una grande eredità l'umiltà... ciao papino ?? Le toccanti parole della figlia Camilla ?? Ciao Maurizio ovunque t… - Antonel45sck : RT @Fe_li79: Ci hai lasciato una grande eredità l'umiltà... ciao papino ?? Le toccanti parole della figlia Camilla ?? Ciao Maurizio ovunque t… -