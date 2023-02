Pane: «Feci vedere Lobotka a Spalletti quando era all’Inter, lui però…» (Di martedì 28 febbraio 2023) Dopo le parole di Luciano Spalletti di quando all’Inter gli fu consigliato Lobotka (vedi articolo), Alessandro Pane, l’ex collaboratore che glielo fece scoprire, ne ha parlato a CalcioNapoli24. Lobotka – Alessandro Pane ha parlato di quando consigliò Stanislav Lobotka a Luciano Spalletti ai tempi dell’Inter: «Ho avuto la fortuna di vedere Lobotka in Under 21 tra Slovacchia e Olanda. Ero andato a vedere questo match per Skriniar. Rimasi colpito da Stanislav perché gestiva benissimo le due fasi. Ho seguito il suo percorso. quando all’Inter serviva un giocatore con quelle caratteristiche dissi a Spalletti di dargli ... Leggi su inter-news (Di martedì 28 febbraio 2023) Dopo le parole di Lucianodigli fu consigliato(vedi articolo), Alessandro, l’ex collaboratore che glielo fece scoprire, ne ha parlato a CalcioNapoli24.– Alessandroha parlato diconsigliò Stanislava Lucianoai tempi dell’Inter: «Ho avuto la fortuna diin Under 21 tra Slovacchia e Olanda. Ero andato aquesto match per Skriniar. Rimasi colpito da Stanislav perché gestiva benissimo le due fasi. Ho seguito il suo percorso.serviva un giocatore con quelle caratteristiche dissi adi dargli ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... internewsit : Pane: «Feci vedere Lobotka a Spalletti quando era all'Inter, lui però...» - - 56Magnus : @DrPaoloMezzana Le feci di ramarro!!!!! Ottime, spalmate sul pane!!! - bar_del_porto : RT @lorna_toon: 'Io l’attentato che ho fatto [...] lo feci perché ero in miseria. Si buttano li milioni in Africa e il popolo ha fame...' … - StefanoSerafi11 : RT @lorna_toon: 'Io l’attentato che ho fatto [...] lo feci perché ero in miseria. Si buttano li milioni in Africa e il popolo ha fame...' … - andrea_brusss : RT @lorna_toon: 'Io l’attentato che ho fatto [...] lo feci perché ero in miseria. Si buttano li milioni in Africa e il popolo ha fame...' … -