(Di martedì 28 febbraio 2023)ha espresso il suo pensiero sulle parole di. L’AD dell’Inter ha ribadito la fiducia a, ma ha chiesto ancheal tecnico e alla squadra RUMORE ? Il commento di Tancredia Sportitalia dopo le parole di: «Le parole di Beppefanno rumore, sembrava che potesse coprireè invece tra tutte le parole proprio quelle sul tecnico destano maggior enfasi. Ne ha ribadito la fiducia ma ha chiestoe motivazioni all’allenatore e alla squadra. Sue non determinato. Sui rinnovi non verranno confermati tutti». Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... infoitsport : Palmeri: «Inzaghi? Marotta chiede responsabilità. Su Lukaku, possibilista» - internewsit : Palmeri: «Inzaghi? Marotta chiede responsabilità. Su Lukaku, possibilista» - - infoitsport : Tancredi Palmeri: 'Inzaghi rischia a fine stagione. Tutti gli scenari' - infoitsport : Palmeri sul futuro di Inzaghi: “La situazione più assurda. Rischierebbe l’esonero se…” - tancredipalmeri : RT @tvdellosport: L’editoriale di Tancredi Palmeri ?? -

Si sofferma sul futuro di tutti gli allenatori delle big in vista della prossima stagione Tancredinel suo editoriale per Sportitalia.com e dedica due paragrafi in particolare ae Mourinho. Sul tecnico dell' Inter dice Sullo Special One si dilunga e spiegaNotizie Calcio - 'Perché è così difficile riconoscere la forza dell'Inter di Simone'. Titola così Tancredinel suo editoriale per il quotidiano L'Interista dove cita anche il Napoli di Luciano Spalletti . Ecco quanto si legge: 'Eppure come al Camp Nou, come in ...

Tancredi Palmeri vuota il sacco sul futuro di Inzaghi e Mourinho ... Sportevai.it

Tancredi Palmeri: "Inzaghi rischia a fine stagione. Tutti gli scenari" L'Interista

Palmeri sul futuro di Inzaghi: “La situazione più assurda. Rischierebbe l’esonero se…” fcinter1908

ESCLUSIVA SI Palmeri: "Inter, troppi punti persi contro le piccole" Sportitalia

Palmeri su Linterista.it: "Perché è così difficile riconoscere la forza dell’Inter di Simone Inzaghi" TUTTO mercato WEB

Un annuncio dato in diretta da un ospite di TVPlay ha stupito tutti: un top player della Juventus è stato accostato all'Inter."La situazione più assurda. Parliamo del merito: Simone Inzaghi merita la riconferma anche solo qualificandosi alla prossima Champions. Nella realtà non è così scontato: la riconferma automatica ...