Pallavolo, le offese social ad un avversario costano la sospensione per sette giorni a Ngapeth

sospensione per Ngapeth dopo la pubblicazione di tre post offensivi sul proprio profilo Instagram ai danni dell'avversario Dragan Travica. Il tribunale federale della Federazione italiana Pallavolo ha quindi deciso di sospendere per sette giorni il giocatore della Valsa Group Modena Volley con decorrenza da lunedì 27 febbraio a seguito di un provvedimento disciplinare.

