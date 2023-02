Pallanuoto: il Settebello si prepara ad Ostia, in vista della prima fase della Coppa del Mondo (Di martedì 28 febbraio 2023) Il Settebello di Sandro Campagna tra pochi giorni si radunerà ad Ostia, per iniziare la preparazione in vista della prima fase di Coppa del Mondo a Zagabria. I 17 azzurri convocati si ritroveranno il 5 marzo, per poi conquistare un posto alla fase finale del Mondiale 2024 a Doha. Queste le parole del CT Sandro Campagna, in merito al prossimo appuntamento da affrontare: “Sfrutterò questa occasione per valutare tutti i ragazzi disponibili, dai giovani ai meno giovani cercando di portarne anche uno in più. Questo torneo servirà soprattutto per monitorare la forma dei giocatori a metà stagione e per verificare l’impatto delle nuove regole sul gioco. In tal senso dovremmo valutare in queste cinque partite ... Leggi su sportface (Di martedì 28 febbraio 2023) Ildi Sandro Campagna tra pochi giorni si radunerà ad, per iniziare lazione indidela Zagabria. I 17 azzurri convocati si ritroveranno il 5 marzo, per poi conquistare un posto allafinale del Mondiale 2024 a Doha. Queste le parole del CT Sandro Campagna, in merito al prossimo appuntamento da affrontare: “Sfrutterò questa occasione per valutare tutti i ragazzi disponibili, dai giovani ai meno giovani cercando di portarne anche uno in più. Questo torneo servirà soprattutto per monitorare la forma dei giocatori a metà stagione e per verificare l’impatto delle nuove regole sul gioco. In tal senso dovremmo valutare in queste cinque partite ...

