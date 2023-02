Pallanuoto, il Settebello in raduno a Ostia per la World Cup di Zagabria (Di martedì 28 febbraio 2023) Il Settebello di coach Alessandro Campagna è pronto ad affrontare la prima fase della World Cup di Pallanuoto in programma a Zagabria (Croazia) da mercoledì 8 a martedì 14 marzo. Gli Azzurri si raduneranno nella giornata di domenica 5 presso il Centro Federale – Polo Acquatico Frecciarossa di Ostia, prima della partenza per la capitale croata, prevista martedì 7. Il torneo, introdotto in sostituzione della World League, mette in palio due posti per i Campionati Mondiali 2024 di Doha. In questa prima fase saranno al via dodici squadre divise in due gironi. Le prime tre classificate di ogni raggruppamento verranno ammesse alla fase finale. L’Italia è stata inserita nel gruppo A insieme a Giappone, Ungheria, Croazia, Francia e Stati Uniti. Sono ben 17 i convocati azzurri per ... Leggi su ilfaroonline (Di martedì 28 febbraio 2023) Ildi coach Alessandro Campagna è pronto ad affrontare la prima fase dellaCup diin programma a(Croazia) da mercoledì 8 a martedì 14 marzo. Gli Azzurri si raduneranno nella giornata di domenica 5 presso il Centro Federale – Polo Acquatico Frecciarossa di, prima della partenza per la capitale croata, prevista martedì 7. Il torneo, introdotto in sostituzione dellaLeague, mette in palio due posti per i Campionati Mondiali 2024 di Doha. In questa prima fase saranno al via dodici squadre divise in due gironi. Le prime tre classificate di ogni raggruppamento verranno ammesse alla fase finale. L’Italia è stata inserita nel gruppo A insieme a Giappone, Ungheria, Croazia, Francia e Stati Uniti. Sono ben 17 i convocati azzurri per ...

