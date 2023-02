Pallanuoto | Champions League 2023 | l’AN Brescia vince e si qualifica alla Final Eight

(Di martedì 28 febbraio 2023) La super delusione della Coppa Italia, con la sconfitta prematura in semie, è già messa da parte: tre giorni dopo torna a giocare, questa volta in, e arriva una vittoria fondamentale.Mompiano la banda di Sandro Bovo si impone per 14-10 nel match con lo Spandau Berlino e agguanta, ufficialmente, il pass per ladella massima competizione europea. Match dominato sin dallo start per la squadra lombarda che è partita con una grinta molto diversa da quella vista sabato: dopo 8? sono già tre le reti di vantaggio e il margine aumenta a mano a mano, nonostante un ultimo quarto perso 3-1 (risultato già in cassaforte). Dominante Edoardo Di Somma: quattro tiri e quattro reti per la stella tricolore. Bene anche ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... genovatoday : Pallanuoto, Champions League: torna la supersfida Pro Recco-Barceloneta - sportli26181512 : Pallanuoto, AN Brescia e Pro Recco live su Sky: Nona giornata della Len Champions League di pallanuoto: martedì 28… - Dtti_digitale : Su Sky appuntamento con la pallanuoto maschile e con i match della LEN Champions League 2022/2023, la più important… - il_siracusano : #Ortigia competitiva e il presidente ... - #Pallanuoto #Champions_League #Coppa_Italia #Pro_Recco -… - NuovoSud : Pallanuoto donne, l'Ekipe Orizzonte Catania si qualifica alla Final Four di Champions -

Stasera festeggiamo, da domani ci focalizzeremo sulla". "Sottovalutare l'Ortigia sarebbe ... TAGS coppa italiaOrtigia pallavolo pallavolo pro recco Sandro Sukno CONDIVIDI Facebook ...DONNE E mentre la Pro Recco alzava l'ennesimo trofeo, tra le donne l'Orizzonte brindava alla qualificazione in Final Four diLeague. Le catanesi si ritroveranno dal 30 marzo al primo ...3' DI LETTURA Una partita giocata col cuore e una prestazione di altissimo livello regalano all' Ekipe Orizzonte il ritorno in Final Four diLeague difemminile. Il pass è arrivato per le catanesi al termine del match di ritorno dei quarti di finale contro le greche del Glyfada , battute 15 - 9 tra le mura amiche della ...

Pallanuoto, Champions League 2023: l'AN Brescia vince e si qualifica alla Final Eight OA Sport

La super delusione della Coppa Italia, con la sconfitta prematura in semifinale, è già messa da parte: tre giorni dopo torna a giocare l’AN Brescia, questa volta in Champions League, e arriva una vitt ...Dall'ufficio stampa Pro Recco Nuoto e Pallanuoto. Di Daniele Roncagliolo Mezza giornata per festeggiare la coppa Italia numero 17 e smaltire la fatica di ...