Pagelle TV della Settimana (20-26/02/2023) (Di martedì 28 febbraio 2023) Maurizio Costanzo Promossi 10 a Maurizio Costanzo. Ha scritto innumerevoli pagine della storia della televisione italiana con inchiostro indelebile e la sua scomparsa lascia un vuoto incolmabile in chi l'ha conosciuto e nel panorama catodico per ciò che è stato, toccando ogni ambito dello spettacolo e della cultura, e per ciò che era fino all'attimo prima che il sipario si chiudesse definitivamente. 8 alle 5.000 puntate de L'Eredità. Il game show più longevo della storia della televisione italiana festeggia un altro traguardo mentre si conferma appuntamento irrinunciabile del preserale per milioni di italiani. 7 a Gilles Rocca. L'ormai ex fonico si aggiudica le due puntate di Tale e Quale Sanremo, ennesimo spin off del programma di Carlo Conti che si è rivelato un successo a fronte di una ...

