Pagani | settimana della prevenzione vascolare e del linfedema oncologico

In occasione della Giornata Internazionale della Donna l'Asl Salerno, con il patrocinio della Società Italiana di Flebo-Linfologia (SIFL), promuove la settimana della prevenzione vascolare e del linfedema oncologico presso l'ospedale "Andrea Tortora" di Pagani. Nei giorni 7, 8 e 9 marzo prossimi, presso l'ambulatorio di "Flebologia, linfologia, prevenzione e cura del linfedema oncologico", diretto dal dottor Maurizio Pagano, dirigente medico del presidio di Pagani e Presidente della SIFL, sarà possibile effettuare visite specialistiche gratuite con ecocolordoppler. Per prenotare basterà inviare una mail all'indirizzo ...

