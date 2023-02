PA, prosegue il piano per la digitalizzazione: aggiornato il Piano Triennale per l'Informatica (Di martedì 28 febbraio 2023) (Adnkronos) - Sassari, 28/02/2023.Tra gli obiettivi più significativi, ed ambiziosi, del PNRR vi è la digitalizzazione della Pubblica Amministrazione, attraverso un Piano strategico di ampio respiro la cui attuazione è prevista entro i prossimi tre anni. “PA digitale 2026” è l'insieme delle misure volte a migliorare l'efficienza delle grandi amministrazioni centrali e locali, allo scopo di snellire le procedure di evasione delle pratiche burocratiche e rendere più agevoli i rapporti tra il cittadino e la Pubblica Amministrazione. Si tratta, a tutti gli effetti, di un progetto di potenziamento delle strutture digitali, attraverso l'adozione di tecnologie e approcci operativi funzionali all'ottimizzazione dei servizi amministrativi. Allo scopo verranno stanziate ingenti risorse: dei 13 miliardi complessivi, poco più della metà sarà ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 28 febbraio 2023) (Adnkronos) - Sassari, 28/02/2023.Tra gli obiettivi più significativi, ed ambiziosi, del PNRR vi è ladella Pubblica Amministrazione, attraverso unstrategico di ampio respiro la cui attuazione è prevista entro i prossimi tre anni. “PA digitale 2026” è l'insieme delle misure volte a migliorare l'efficienza delle grandi amministrazioni centrali e locali, allo scopo di snellire le procedure di evasione delle pratiche burocratiche e rendere più agevoli i rapporti tra il cittadino e la Pubblica Amministrazione. Si tratta, a tutti gli effetti, di un progetto di potenziamento delle strutture digitali, attraverso l'adozione di tecnologie e approcci operativi funzionali all'ottimizzazione dei servizi amministrativi. Allo scopo verranno stanziate ingenti risorse: dei 13 miliardi complessivi, poco più della metà sarà ...

