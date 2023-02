Over 60 disoccupati possono andare in pensione anticipata | per chi lavora deve attendere la turnazione dei 67 anni

Leggi su tag24

(Di martedì 28 febbraio 2023)per i60, quando è possibile? Le misure assistenziali non servono a chi perde il lavoro a 60, alquanto problematico far accettare un sussidio a chi resta senza lavoro. È altrettanto difficile per gli60 collocarsi nel mondo del lavoro. L’alternativa possibile potrebbe essere la. Iltore ... TAG24.