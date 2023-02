Outfit e tagli capelli | il bob e il cardigan di Chiara Ferragni

Leggi su ultimora.news

(Di martedì 28 febbraio 2023)è sempre pronta a lanciare delle nuove tendenze moda. Ultimamente ha indossato un bele questo è il vero protagonista della primavera 2023. L'influencer ha realizzato anche un nuovoo die più precisamente ha optato per un bob. Entrambe le proposte possono essere prese in considerazione dalle donne di ogni età che vogliono avere un look molto glamour. Novitàprimavera 2023 Nell'ultimo periodo la bellaha sfoggiato un paio di pantaloni cargo a vita alta. Quest'ultimi hanno la gamba molto larga, per essere più facili da portare. Per impreziosire il capo sono presenti delle tasche frontali e queste sono chiuse da una patta con fibbia. I pantaloni cargo sono realizzati in satin, come vuole l'ultima tendenza del momento. ...