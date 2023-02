Ottomila euro agli scafisti per andare a morire in Italia: il tariffario della strage di Crotone (Di martedì 28 febbraio 2023) Ottomila euro per andare a morire in Italia. Era questo il tariffario degli scafisti, arrestati, che hanno condotto i migranti a Steccato di Cutro, zona marina del comune di Cutro, vicino Crotone, dove poi è avvenuto il tragico naufragio. Resta al momento 63 il numero di vittime accertate. L’ultimo corpo recuperato è stato quello della ragazzina di 14 anni trovata ieri sera sulla spiaggia. Le ricerche sono proseguite nella notte con due unità navali della Guardia Costiera della classe “Ogni tempo” supportate da una imbarcazione della Guardia di Finanza cui si uniranno, questa mattina, pure le motovedette S.A.R. Queste ultime sinora non sono state utilizzabili a causa delle cattive ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 28 febbraio 2023)perin. Era questo ildegli, arrestati, che hanno condotto i migranti a Steccato di Cutro, zona marina del comune di Cutro, vicino, dove poi è avvenuto il tragico naufragio. Resta al momento 63 il numero di vittime accertate. L’ultimo corpo recuperato è stato quelloragazzina di 14 anni trovata ieri sera sulla spiaggia. Le ricerche sono proseguite nella notte con due unità navaliGuardia Costieraclasse “Ogni tempo” supportate da una imbarcazioneGuardia di Finanza cui si uniranno, questa mattina, pure le motovedette S.A.R. Queste ultime sinora non sono state utilizzabili a causa delle cattive ...

