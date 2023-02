(Di martedì 28 febbraio 2023)– “Fuggita”non si hanno più notizie di lei da diversi giorni.Besi, la ragazza di 26 anni di Pomezia, sembra essere sparita nel nulla. Ricoverata aldi, la ragazza, che ha alcuni problemi di salute mentale, si è allontanata volontariamente dal reparto di psichiatria dove era ricoverata il 25 febbraio. La giovane era arrivata in ospedale il giorno prima, quando i carabinieri di Torvaianica la trovarono in strada in stato confusionale. Subito ricoverata,ha trascorso poche ore nel nosocomio, rifiutando le cure il mattino dopo. Nelle scorse ore, dopo gli appelli social, i genitori ne hanno formalmente denunciato laai carabinieri di Pomezia, che hanno subito avviato le ricerche.social ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ilfaroonline : RT @angelo_perfetti: Ostia, Aurora scomparsa dall’ospedale Grassi. L’appello della famiglia: “Aiutateci a trovarla” - angelo_perfetti : Ostia, Aurora scomparsa dall’ospedale Grassi. L’appello della famiglia: “Aiutateci a trovarla”… -

, è stata quindi ricoverata perché soffre di una forma di schizofrenia affettiva. Ma, quando il giorno dopo i genitori sono andati in ospedale per visitarla, la ragazza non c'era più: era ......PROFESIONAL Independiente Petrolero - Blooming 2 - 0 (Finale) Universitario de Vinto -20:00 ...30 Grosseto - Livorno 14:30 Mobilieri Ponsacco - Arezzo 14:30 Montespaccato -Mare 14:30 ......e occasionalmente andava al mare ao a Torvaianica. Eros Ramazzotti ha anche parlato dell'arrivo del primo nipote, non nascondendo l'emozione. Immancabile la domanda sul nome scelto d'e ...

Aurora, ragazza fragile, sparita dal Grassi di Ostia. L'appello della famiglia: «Aiutateci a ritrovarla, è a rischio» Corriere Roma

Della 26enne di Pomezia non si hanno più notizie dal 25 febbraio, quando si è allontanata volontariamente dal reparto di psichiatria dell'ospedale ...La ragazza, che soffre di schizofrenia affettiva, è scappata dal Grassi di Ostia dove era ricoverata. Una storia che ricorda quella di Lorenzo Moi, ...