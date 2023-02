Osservatorio Confindustria – Carenza di tecnici e operai specializzati (Di martedì 28 febbraio 2023) Osservatorio Confindustria Bergamo – Agenzie per il Lavoro: si conferma la Carenza di tecnici e operai specializzati Nel quarto trimestre del 2022 sono diminuite del 6,2% le richieste di lavoro in somministrazione, rispetto ai tre mesi precedenti. Resta invece positivo (+7,8%) il confronto con il corrispondente trimestre 2021. Anche nell’ultima rilevazione permangono e, in alcuni casi si accentuano, i problemi di reperimento di alcune figure professionali, in particolare per quanto riguarda i tecnici e gli operai specializzati. Sono alcuni degli spunti che emergono dall’analisi dell’Osservatorio Confindustria Bergamo – Agenzie per il Lavoro, attivo dal 2021, con rilevazioni trimestrali sulle richieste ... Leggi su lombardiaeconomy (Di martedì 28 febbraio 2023)Bergamo – Agenzie per il Lavoro: si conferma ladiNel quarto trimestre del 2022 sono diminuite del 6,2% le richieste di lavoro in somministrazione, rispetto ai tre mesi precedenti. Resta invece positivo (+7,8%) il confronto con il corrispondente trimestre 2021. Anche nell’ultima rilevazione permangono e, in alcuni casi si accentuano, i problemi di reperimento di alcune figure professionali, in particolare per quanto riguarda ie gli. Sono alcuni degli spunti che emergono dall’analisi dell’Bergamo – Agenzie per il Lavoro, attivo dal 2021, con rilevazioni trimestrali sulle richieste ...

