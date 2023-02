Osservatorio Confindustria Bergamo: mancano tecnici e operai specializzati (Di martedì 28 febbraio 2023) Bergamo. Nel quarto trimestre del 2022 sono diminuite del 6,2% le richieste di lavoro in somministrazione, rispetto ai tre mesi precedenti. Resta invece positivo (+7,8%) il confronto con il corrispondente trimestre 2021. Anche nell’ultima rilevazione permangono e, in alcuni casi si accentuano, i problemi di reperimento di alcune figure professionali, in particolare per quanto riguarda i tecnici e gli operai specializzati. Sono alcuni degli spunti che emergono dall’analisi dell’Osservatorio Confindustria Bergamo – Agenzie per il Lavoro, attivo dal 2021, con rilevazioni trimestrali sulle richieste e sui profili più critici. Nel quarto trimestre del 2022, il gruppo professionale dei conduttori di impianti si conferma quello maggiormente ricercato, con una quota del 30,6%, ... Leggi su bergamonews (Di martedì 28 febbraio 2023). Nel quarto trimestre del 2022 sono diminuite del 6,2% le richieste di lavoro in somministrazione, rispetto ai tre mesi precedenti. Resta invece positivo (+7,8%) il confronto con il corrispondente trimestre 2021. Anche nell’ultima rilevazione permangono e, in alcuni casi si accentuano, i problemi di reperimento di alcune figure professionali, in particolare per quanto riguarda ie gli. Sono alcuni degli spunti che emergono dall’analisi dell’– Agenzie per il Lavoro, attivo dal 2021, con rilevazioni trimestrali sulle richieste e sui profili più critici. Nel quarto trimestre del 2022, il gruppo professionale dei conduttori di impianti si conferma quello maggiormente ricercato, con una quota del 30,6%, ...

