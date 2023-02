Ospedale Monaldi | giovane donna salvata da un trapianto di cuore in urgenza

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... nefelef : RT @VesuvioLive: Miracolo dei medici al Monaldi: in ospedale con le arterie lacerate, salvata con un trapianto urgente di cuore https://t.c… - VesuvioLive : Miracolo dei medici al Monaldi: in ospedale con le arterie lacerate, salvata con un trapianto urgente di cuore - occhio_notizie : Un trapianto di cuore d'urgenza salva la vita a una giovane donna di 41 anni che, a breve, potrà tornare ad abbracc… -

L'intervento è stato effettuato presso il Centro regionale Trapianti di Cuore dell'. Simona (nome di fantasia) ha avuto un malore improvviso, un dolore in petto che ha allarmato i ...NAPOLI. Un trapianto di cuore in urgenza salva la vita a una donna di 41 anni a Napoli. L'intervento è stato effettuato nel Centro regionale Trapianti di cuore dell'. Simona (nome di fantasia) ha avuto un malore improvviso, un dolore in petto che ha allarmato i familiari che erano con lei e che hanno chiamato i soccorsi. È stata trasportata al ...Un trapianto di cuore in urgenza salva la vita a una donna di 41 anni a Napoli. L'intervento è stato effettuato nel Centro regionale Trapianti di cuore dell'. Simona (nome di fantasia) ha avuto un malore improvviso, un dolore in petto che ha allarmato i familiari che erano con lei e che hanno chiamato i soccorsi.

Napoli, trapianto urgente di cuore salva una mamma quarantenne Corriere del Mezzogiorno

Sono migliaia i pazienti campani e di altre regioni del Mezzogiorno che, per la diagnosi e la terapia delle malattie rare, hanno come proprio centro di riferimento ...Un trapianto di cuore in urgenza salva la vita a una giovane donna di 41 anni che, a breve, potrà tornare ad abbracciare la sua famiglia. L'intervento è stato effettuato a Napoli presso il Centro regi ...