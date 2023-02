Ospedale di Novara: Concorso per 5 Dirigenti Medici (Di martedì 28 febbraio 2023) L’Azienda Ospedaliero Universitaria “Maggiore della Carità” di Novara ha Bandito una Pubblica Selezione per l’assunzione di 5 Dirigenti Medici, in disciplina di Medicina e chirurgia d’accettazione e d’urgenza. Bando di Concorso E' indetto Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di cinque posti di dirigente medico, disciplina di Medicina e chirurgia d'accettazione e d'urgenza del ruolo sanitario presso l'Azienda ospedaliero-universitaria «Maggiore della Carità». Requisiti ed Invio della Domanda Il termine utile per la trasmissione esclusivamente per via telematica delle domande (sito internet aziendale www.maggioreosp.Novara.it) scade il trentesimo giorno successivo alla data ... Leggi su posizioniaperte (Di martedì 28 febbraio 2023) L’Azienda Ospedaliero Universitaria “Maggiore della Carità” diha Bandito una Pubblica Selezione per l’assunzione di 5, in disciplina dina e chirurgia d’accettazione e d’urgenza. Bando diE' indettopubblico, per titoli ed esami, per la copertura di cinque posti di dirigente medico, disciplina dina e chirurgia d'accettazione e d'urgenza del ruolo sanitario presso l'Azienda ospedaliero-universitaria «Maggiore della Carità». Requisiti ed Invio della Domanda Il termine utile per la trasmissione esclusivamente per via telematica delle domande (sito internet aziendale www.maggioreosp..it) scade il trentesimo giorno successivo alla data ...

