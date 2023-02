Osimhen | necessario un altro intervento all’occhio | il medico svela il motivo

Leggi su spazionapoli

(Di martedì 28 febbraio 2023) Victorè la vera stella di questo Napoli. L’attaccante nigeriano è primo nella classifica marcatori a quota 19 gol in Serie A e continua ad accumulare prestazioni di qualità, partita dopo partita. Il centravanti azzurro, infatti, è andato a segno in tutte le ultime otto sfide del Napoli, diventando il secondo giocatore più giovane a riuscirci nell’era dei tre punti. FOTO: Imago,Numeri sorprendenti nella stagione della piena ripresa di Victor. Il nigeriano, infatti, è stato colpito da diversi infortuni nel corso dei suoi primi anni in maglia azzurra. In particolare il peggiore fu quello che lo ha tenuto lontano dal campo per diversi mesi: fratture multipleche hanno portato ad un’operazione di tre ore mezza per la ricostruzione e all’inserimento di sei placche e 18 viti. Un ...