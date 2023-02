Osimhen ha rischiato di perdere la vista. Parla il chirurgo che lo operò dopo lo scontro con Skriniar (Di martedì 28 febbraio 2023) “Ci sono due rischi che abbiamo corso, il primo lo ha corso lui fratturandosi. Il pavimento orbitario si è fermato giusto in tempo, così non ha perso la vista. Il pavimento orbitale poteva avere anche dei problemi, se non si fosse ingranata da sola, ma dei fattori ci hanno aiutato e l’occhio è rientrato nella sua sede per fortuna”. Così il dottor Gianpaolo Tartaro, chirurgo plastico che operò Osimhen quasi due anni fa dopo lo scontro con Skriniar, è tornato a Parlare della complicata operazione cui fu sottoposto l’attaccante del Napoli. “La prima domanda che mi fece il medico del Napoli Canonico fu se me la sentissi- racconta ancora il chirurgo- Io nell’incoscienza del chirurgo dissi di sì. Lì poi accaddero una serie ... Leggi su ildenaro (Di martedì 28 febbraio 2023) “Ci sono due rischi che abbiamo corso, il primo lo ha corso lui fratturandosi. Il pavimento orbitario si è fermato giusto in tempo, così non ha perso la. Il pavimento orbitale poteva avere anche dei problemi, se non si fosse ingranata da sola, ma dei fattori ci hanno aiutato e l’occhio è rientrato nella sua sede per fortuna”. Così il dottor Gianpaolo Tartaro,plastico chequasi due anni falocon, è tornato are della complicata operazione cui fu sottoposto l’attaccante del Napoli. “La prima domanda che mi fece il medico del Napoli Canonico fu se me la sentissi- racconta ancora il- Io nell’incoscienza deldissi di sì. Lì poi accaddero una serie ...

