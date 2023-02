Oroscopo Paolo Fox Mercoledì 1 Marzo 2023 | Acquario provocatorio

Leggi su zon

(Di martedì 28 febbraio 2023) L’diFox per oggi,Ariete Sarà un giorno migliore e Venere nel segno parla di emozioni sincere: evita discussioni con la persona che ami. Toro In amore non tutto è chiaro, a volte ti ritrovi a dovere bacchettare il partner, a rimproverarlo spesso. Gemelli Hai un grande desiderio di evadere e vivere situazioni insolite, ma attenzione: sul lavoro ci sono contrarietà. Cancro Continua la fase di grande stanchezza che riguarda l’amore, le coppie più minate da incomprensioni devono essere caute. Leone Grande energia positiva, si risveglia la forza e puoi prendere una sbandata per una persona che ti piace molto. Vergine Non tutto è tranquillo sul lavoro e se ci sono persone contro di te potresti anche dire basta. Amore in recupero. Bilancia Devi essere ...