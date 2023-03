Oroscopo della settimana dal 6 marzo al 12 marzo (Di martedì 28 febbraio 2023) Ci addentriamo nel mese avvicinandosi sempre di più al giro di volta della primavera. Come si stanno muovendo le stelle in questo momento? Scopriamo insieme tutte le novità dei prossimi giorni per i dodici segni zodiacali con l’. Il cielo dell’Oroscopo della settimana prossima Anche nei prossimi giorni dobbiamo aspettarci delle novità. La danza delle stelle continua, per qualcuno più leggiadra, per qualcun altro meno aggraziata ma sicuramente portando molti cambiamenti. La notizia più grande, importante e che influirà più profondamente e per molto tempo sui nostri segni zodiacali è il trasloco di Saturno che lascia l’Acquario per iniziare il suo lungo transito in Pesci. Una notizia che interessa soprattutto il segno gravato per più di un anno di questa presenza impegnativa, cioè l’Acquario, il segno che ora ... Leggi su tuacitymag (Di martedì 28 febbraio 2023) Ci addentriamo nel mese avvicinandosi sempre di più al giro di voltaprimavera. Come si stanno muovendo le stelle in questo momento? Scopriamo insieme tutte le novità dei prossimi giorni per i dodici segni zodiacali con l’. Il cielo dell’prossima Anche nei prossimi giorni dobbiamo aspettarci delle novità. La danza delle stelle continua, per qualcuno più leggiadra, per qualcun altro meno aggraziata ma sicuramente portando molti cambiamenti. La notizia più grande, importante e che influirà più profondamente e per molto tempo sui nostri segni zodiacali è il trasloco di Saturno che lascia l’Acquario per iniziare il suo lungo transito in Pesci. Una notizia che interessa soprattutto il segno gravato per più di un anno di questa presenza impegnativa, cioè l’Acquario, il segno che ora ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... gxbrijele : RT @conuncriterio: Ma guardatelo come sorride, dopo aver asfaltato, dopo che ha parlato dei viaggi che fa ( che poi lo invidi molto è un al… - Vexxev7 : Il 3 marzo sarà uno dei giorni più brutti per me e non ci credo che l’oroscopo mi ha messo 4 stelle questa settiman… - FrancoCoaching : La lettura della Carta del Cielo è uno strumento unico, un valido aiuto per conoscerlo e aiutarlo a crescere sano e… - video_virali : Come capire se piaci ad una persona del segno della bilancia #oroscopo #zodiaco Leggi ora?? - Dome_Imperatore : L'oroscopo di #Marzo... La #Juve viene radiata, il #Napoli arriva ai quarti di @ChampionsLeague per la prima volt… -