Oroscopo del Leone di marzo 2023

Benvenuto a marzo, Leone. Alla fine di febbraio vi siete visti felici in amore grazie alle benedizioni di Venere. marzo continua a dare, e la regalità che vive in tutti i Leone è pronta a sdraiarsi e a ricevere. Martedì 7 marzo c'è la luna piena in Vergine e nella vostra 2a casa dei beni.

