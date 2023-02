Oroscopo del Capricorno di marzo 2023 (Di martedì 28 febbraio 2023) Benvenuto a marzo, Capricorno. A febbraio avete imparato che dedicare più tempo all’equilibrio tra lavoro e vita privata può rendervi produttivi nel lungo periodo. Questi temi continuano questo mese, soprattutto grazie a un cambiamento del mondo da parte di Plutone, sovrano del mondo sotterraneo. Ma prima concentriamoci sull’aspetto della vita del vostro equilibrio tra lavoro Leggi su periodicodaily (Di martedì 28 febbraio 2023) Benvenuto a. A febbraio avete imparato che dedicare più tempo all’equilibrio tra lavoro e vita privata può rendervi produttivi nel lungo periodo. Questi temi continuano questo mese, soprattutto grazie a un cambiamento del mondo da parte di Plutone, sovrano del mondo sotterraneo. Ma prima concentriamoci sull’aspetto della vita del vostro equilibrio tra lavoro

