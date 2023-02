Oroscopo Branko Martedì 28 Febbraio 2023 | Capricorno imbattibile

Leggi su zon

(Di martedì 28 febbraio 2023) L’diper oggi,28Ariete Ci vuole buona volontà per allontanare le tensioni. Siete pronti per le nuove battaglie per il successo. Ottime sollecitazioni nel campo degli affari. Collaborate con gli altri per esprimere la vostra personalità. Toro Chiedete e avrete molto. Avrete influenze sui vostri capi. Chi vi ama ha un gioco facile con voi. Gemelli Fate in modo che questodiventi una pietra miliare per voi e per i prossimi anni, non accontentatevi delle scelte casuali. Quello che deciderete oggi andrà a influire molto nel futuro. Marzo per voi sarà un mese molto impegnativo. Non siate agitati o noiosi in amore. Cancro Stanno per accadere molte cose che cambieranno i vostri obiettivi di vita. In arrivo leggerezza e tenerezza nella vita di ...