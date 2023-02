Oroscopo 28 febbraio 2023 (Di martedì 28 febbraio 2023) La Luna in Gemelli si trova in quadratura con Nettuno in Pesci alle 16:46, il che potrebbe farci sentire più assonnati o più lenti del solito. Potrebbero emergere sentimenti confusi, quindi non saltate alle conclusioni su nulla. La Luna si congiunge con Mercurio in Acquario alle 20:27, stimolando la comunicazione e forse aiutando a chiarire Leggi su periodicodaily (Di martedì 28 febbraio 2023) La Luna in Gemelli si trova in quadratura con Nettuno in Pesci alle 16:46, il che potrebbe farci sentire più assonnati o più lenti del solito. Potrebbero emergere sentimenti confusi, quindi non saltate alle conclusioni su nulla. La Luna si congiunge con Mercurio in Acquario alle 20:27, stimolando la comunicazione e forse aiutando a chiarire

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... VanityFairIt : Buon compleanno J-Hope! Chi è nato nello stesso giorno del cantante sudcoreano più amato? Qui l'oroscopo di questo… - PasqualeMarro : #Oroscopo Paolo Fox di oggi 28 Febbraio, segno per segno - LaCittaSalerno : Lo zodiaco - #oroscopo di oggi segno per segno Leggi qui --> - VanityFairIt : Tanti auguri a Oliviero Toscani. Oggi il fotografo compie 81 anni sotto il segno dei #Pesci: ecco come sarà questo… - RadioItalia : Le stelle vi rendono generosi. Clicca per leggere l'#oroscopo e ascoltare il podcast -