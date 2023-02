Oro: in lieve calo a 1.814 dollari l'oncia (Di martedì 28 febbraio 2023) Prezzo in calo per l'ora questa mattina sui mercati asiatici. Il lingotto con consegna immediata cede lo 0,16% a 1.814,1 dollari l'oncia. . 28 febbraio 2023 Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 28 febbraio 2023) Prezzo inper l'ora questa mattina sui mercati asiatici. Il lingotto con consegna immediata cede lo 0,16% a 1.814,1l'. . 28 febbraio 2023

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fisco24_info : Oro: in lieve calo a 1.814 dollari l'oncia: Le quotazioni sono in ribasso dello 0,16% - vaneasimivrsa : RT @ascarpulla: #grandimaestridarte 'Ho una sensazione lieve, ma non riesco ad esprimerla. Sono come uno incapace di usare la moneta d'oro… - LuigiF97101292 : RT @fisco24_info: Oro: quotazioni in lieve rialzo a 1831,8 dollari l'oncia: Guadagna lo 0,14% - soldi365 : Il prezzo dell'oro in lieve rialzo a 1831,8 dollari l'oncia - fisco24_info : Oro: quotazioni in lieve rialzo a 1831,8 dollari l'oncia: Guadagna lo 0,14% -