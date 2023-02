‘Origami all’alba’, il nuovo singolo di Clara (Mare Fuori) è già un successo (Di martedì 28 febbraio 2023) Debuttato #5 su Spotify Italia, ‘Origami all’alba’, il nuovo singolo di Clara, a cinque giorni dall’uscita è stabile in Top5 nella classifica di Spotify Italia, con oltre 2.4 milioni di stream in poche ore. ‘Origami all’alba’ aveva iniziato a riscuotere grande successo tra il pubblico già prima della sua pubblicazione ufficiale sulle piattaforme, avvenuta lo scorso 24 febbraio, raccogliendo oltre 60 mila condivisioni del suono su TikTok e portando Clara tra gli artisti in costante tendenza sulla piattaforma. La canzone, scritta in collaborazione con Matteo Paolillo (alias Edoardo Conte nella serie) è stata presentata in anteprima durante le ultime puntate della terza stagione di ‘Mare Fuori’, serie tv ... Leggi su ildenaro (Di martedì 28 febbraio 2023) Debuttato #5 su Spotify Italia,, ildi, a cinque giorni dall’uscita è stabile in Top5 nella classifica di Spotify Italia, con oltre 2.4 milioni di stream in poche ore.aveva iniziato a riscuotere grandetra il pubblico già prima della sua pubblicazione ufficiale sulle piattaforme, avvenuta lo scorso 24 febbraio, raccogliendo oltre 60 mila condivisioni del suono su TikTok e portandotra gli artisti in costante tendenza sulla piattaforma. La canzone, scritta in collaborazione con Matteo Paolillo (alias Edoardo Conte nella serie) è stata presentata in anteprima durante le ultime puntate della terza stagione di ‘’, serie tv ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... iosonobasita_ : adesso oltre ad origami all’alba e i piecurosa avrò anche questa canzone in testa h24 - tuttocartoni : #CLARA - IL SINGOLO 'ORIGAMI ALL'ALBA' STABILE IN TOP5 SPOTIFY ITALIA, OLTRE 2.4 MILIONI DI STREAM A POCHI GIORNI D… - Its_gemma_ : Farò una confessione, io adoro Matteo ma origami all'alba è meglio cantata da Clara (o crazi J) #Marefuori3 #Origamiallalba - crazyforloueh : RT @zairylights: un professore x origami all’alba non me lo meritavo sto soffrendo parecchio - virgycelot : Per ogni cosa che ho, col tempo se ne va, resto sveglia nella notte con il vuoto intorno pensieri nella testa, orig… -

