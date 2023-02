Oriana dopo la diretta del GF Vip, l’avvicinamento ad Antonella: rimproveri per Donnamaria (Di martedì 28 febbraio 2023) Oriana Marzoli, ieri sera, non è stata solo la Reina del Twitter ma anche dell’intero Grande Fratello Vip (questo per ricordarvi la nostra obiettività quando raccontiamo gli eventi a prescindere dalle preferenze o meno). Oriana difende Antonella e rimprovera Donnamaria Ed infatti, dopo aver visto il “triangolo” con protagonisti Donnamaria, Antonella e la Murgia, si... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di martedì 28 febbraio 2023)Marzoli, ieri sera, non è stata solo la Reina del Twitter ma anche dell’intero Grande Fratello Vip (questo per ricordarvi la nostra obiettività quando raccontiamo gli eventi a prescindere dalle preferenze o meno).difendee rimproveraEd infatti,aver visto il “triangolo” con protagonistie la Murgia, si... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

