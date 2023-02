Ordini medici, 'assicurare per legge ricerca migranti, soccorso e assistenza' (Di martedì 28 febbraio 2023) Milano, 27 feb. (Adnkronos Salute) - "Chiediamo al Governo italiano, all'Europa, alle Nazioni Unite di fare di più e di fare meglio, istituendo percorsi sicuri e legali per migranti e rifugiati e programmando e assicurando, per legge, ricerca... Leggi su europa.today (Di martedì 28 febbraio 2023) Milano, 27 feb. (Adnkronos Salute) - "Chiediamo al Governo italiano, all'Europa, alle Nazioni Unite di fare di più e di fare meglio, istituendo percorsi sicuri e legali pere rifugiati e programmando e assicurando, per...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Renato83267718 : RT @GiorgioaSnaide7: @madforfree @LaVeritaWeb Non è mai successo che qualcuno dicesse colpa mia ??. Si dimise Cossiga. Oggi dovrebbe dimett… - cotoelgyes : Ordini medici, ‘assicurare per legge ricerca migranti, soccorso e assistenza’ - rumentacontrac1 : RT @opinionistaopi: Per decidere se fare o meno la commissione Covid, giovedì verranno sentiti in parlamento: i vertici degli ordini dei me… - SaluteFuturo : Ordini medici, 'assicurare per legge ricerca migranti, soccorso e assistenza' - Giornaleditalia : Ordini medici, 'assicurare per legge ricerca migranti, soccorso e assistenza' -