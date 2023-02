Ora tutti vogliono i voti del Pd. Terzo Polo e Forza Italia pronti ad approfittare dell’effetto Schlein (Di martedì 28 febbraio 2023) Ora tutti vogliono i voti del Pd. La vittoria di Elly Schlein, che è diventata la nuova segretaria del Partito Democratico, potrebbe ben presto scompaginare i rapporti di Forza tra i partiti così come innescare effetti domino importanti in termini elettoralistici. È quello che pensano alcune forze partitiche e di maggioranza e di opposizione. Partiamo ... TAG24. Leggi su tag24 (Di martedì 28 febbraio 2023) Oradel Pd. La vittoria di Elly, che è diventata la nuova segretaria del Partito Democratico, potrebbe ben presto scompaginare i rapporti ditra i partiti così come innescare effetti domino importanti in termini elettoralistici. È quello che pensano alcune forze partitiche e di maggioranza e di opposizione. Partiamo ... TAG24.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... marattin : È una bella giornata per la chiarezza del quadro politico. Dopo anni di ambiguità, il principale partito di csx ass… - FBiasin : #Lautaro: 'Così non si va da nessuna parte. Vinciamo col Porto e facciamo questa prestazione. Campo e tempo erano b… - marifcinter : #Lautaro: 'Così non andiamo da nessuna parte. Vinciamo col Porto e poi facciamo questa prestazione qua. Dobbiamo al… - qualquadracosa : Ora tutti contro EdoD ma per me ha ragione... Avrebbe potuto evitare certi atteggiamenti,ma per il resto neanch'io… - dracarys812 : Sarò fuori dal coro ma EdoD non ha tutti i torti. Lei non vedeva l’ora che lui facesse un passo falso per renderlo… -