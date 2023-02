Ora sono tutti con Schlein, ma lei dovrà fare attenzione a non perdere pezzi del Pd per strada (Di martedì 28 febbraio 2023) L’ebbrezza della vittoria fa volare di gioia Elly Schlein, comprensibilmente strafelice dell’inatteso risultato delle primarie e galvanizza le prime, seconde e terze file che si vanno accalcando dietro di lei già pregustando ruoli più o meno importanti ma comunque da loro non previsti fino a domenica. Quando una volta l’allora newcomer disse che non ci sarebbero mai stati gli Schleiniani – dopotutto, sarebbe stato difficile anche solo pronunciare bene la parola – si sbagliava: da ieri sono tutti Schleiniani in ossequio a una prassi immemorabile che prevede la famosa corsa a salire sul carro dei vincitori, e per molti anzi si tratta solo di incassare il dividendo magari per interposto familiare: ed è in base a questa logica che si parla insistentemente di Michela Di Biase, moglie di Dario Franceschini ... Leggi su linkiesta (Di martedì 28 febbraio 2023) L’ebbrezza della vittoria fa volare di gioia Elly, comprensibilmente strafelice dell’inatteso risultato delle primarie e galvanizza le prime, seconde e terze file che si vanno accalcando dietro di lei già pregustando ruoli più o meno importanti ma comunque da loro non previsti fino a domenica. Quando una volta l’allora newcomer disse che non ci sarebbero mai stati gliiani – dopotutto, sarebbe stato difficile anche solo pronunciare bene la parola – si sbagliava: da ieriiani in ossequio a una prassi immemorabile che prevede la famosa corsa a salire sul carro dei vincitori, e per molti anzi si tratta solo di incassare il dividendo magari per interposto familiare: ed è in base a questa logica che si parla insistentemente di Michela Di Biase, moglie di Dario Franceschini ...

