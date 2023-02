"Ora può correre e giocare". Papà dona un polmone al figlio di 5 anni (Di martedì 28 febbraio 2023) Eccezionale trapianto di polmone da parte di un Papà al figlio di 5 anni malato di Talassemia. Il primo avvenuto nel nostro Paese Leggi su ilgiornale (Di martedì 28 febbraio 2023) Eccezionale trapianto dida parte di unaldi 5malato di Talassemia. Il primo avvenuto nel nostro Paese

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Giorgiolaporta : 11 segretari del #Pd in 15 anni. Avete in media 16 mesi per imparare a scrivere correttamente e a pronunciare… - ultimora_pol : Magistero del Papa. Solo un cattolico stordito può votare #PD ora”. @ultimora_pol - ZanAlessandro : Augusta #Montaruli ora deve dimettersi. Una condannata in via definitiva per peculato non può rimare Sottosegretaria. - EGimignani : @Samvise94 Ora può rompere la ship facendo la povera vittima ?? - infoitinterno : 'Ora può correre e giocare'. Papà dona un polmone al figlio di 5 anni -