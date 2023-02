Ora mi sento spoglia, mi sento visibile. (Di martedì 28 febbraio 2023) di Don Antonio Mazzi. Il mio cammino è appena iniziato. Non so come ma è successo. Iniziò tutto quando... Leggi su freeskipper (Di martedì 28 febbraio 2023) di Don Antonio Mazzi. Il mio cammino è appena iniziato. Non so come ma è successo. Iniziò tutto quando...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... freeskipperIT : Ora mi sento spoglia, mi sento visibile. - Kermitlanana : Me ora che sono tornata a letto. (Questo periodo dell'anno in cui mi sento un ghiro grassino che torna in letargo,… - super_caz : @Formerlib22M @TizianaFerrario @berryunionista Quindi secondo te siamo completamente indifesi dall'attacco russo? L… - querlna : RT @BlobRai3: 'Come credente mi sento sconfitto quando mi chiedo: perché tutto questo? Non potevano forse essere aiutati e accolti per un p… - YellowLorca : miracolo di tanto in tanto. ora sono nel bel mezzo di un attacco di panico, rannicchiata e isolata su una poltronci… -