Ora è ufficiale: la Sagra del Cecatiello di Paupisi è 'Sagra di Qualità' (Di martedì 28 febbraio 2023) Tempo di lettura: 3 minutiPaupisi (Bn) – "Il Comitato di Gestione ha ritenuto di poter assegnare il marchio 'Sagra di Qualità' alla Sagra del Cecatiello organizzata dalla Pro Loco Paupisi". Ad annunciarlo, con soddisfazione ed entusiasmo, è Dario Orsillo presidente della Pro Loco di Paupisi. Una notizia che si attendeva con ansia da diversi mesi, ossia da quando gli ispettori del comitato erano giunti a Paupisi, nel bel mezzo della Sagra 2022, per toccare con mano il grande evento giunto ormai al mezzo secolo di vita e anche per degustare i prodotti eccellenti. "Dopo una lunga e accurata fase di analisi e valutazione delle richieste per l'assegnazione del marchio – ha comunicato ad Orsillo il Presidente Unpli Nazionale Antonino La ...

