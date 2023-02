Operaio morto durante lavori in nero | negato patteggiamento

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... giomarisa28 : RT @confundustria: #Torino si chiamava Antonio aveva 45 anni e faceva l'operaio. Ieri è morto precipitando da una scala montata nel gratta… - antonio34246610 : RT @confundustria: #Torino si chiamava Antonio aveva 45 anni e faceva l'operaio. Ieri è morto precipitando da una scala montata nel gratta… - Pier596 : RT @confundustria: #Torino si chiamava Antonio aveva 45 anni e faceva l'operaio. Ieri è morto precipitando da una scala montata nel gratta… - romi_andrio : RT @confundustria: #Torino si chiamava Antonio aveva 45 anni e faceva l'operaio. Ieri è morto precipitando da una scala montata nel gratta… - SmokerLord : RT @confundustria: #Torino si chiamava Antonio aveva 45 anni e faceva l'operaio. Ieri è morto precipitando da una scala montata nel gratta… -

... Carroni aveva incaricato la vittima di svolgere lavori di manutenzione della canna fumaria, di muratura e tinteggiatura della facciata della sua abitazione a Nuoro nonostante l'fosse privo ..."Non è accettabile che unsi alzi la mattina per andare al lavoro senza sapere se tornerà a ... solo per puro caso, non stiamo parlando di un altronella zona industriale".'Non è accettabile che unsi alzi la mattina per andare al lavoro senza sapere se tornerà a ... solo per puro caso, non stiamo parlando di un altronella zona industriale'.

Il giudice monocratico del tribunale di Nuoro, Filippo Orani, ha respinto la richiesta di patteggiamento a otto mesi di reclusione presentata dal difensore di Luciano Carroni, 73 anni, sindacalista ed ...Dell’infortunio sul lavoro risponde una ventenne che aveva commissionato la tinteggiatura del palazzo La vittima, fabbro 60enne, stava dipingendo l’androne dell’edificio quando è caduto da meno di due ...