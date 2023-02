Operai asserragliati per protesta alla Glencore di Portovesme (Di martedì 28 febbraio 2023) La vicenda ruota attorno ai costi energetici che la fabbrica, specializzata nella produzione di piombo, zinco, oro, argento, rame e acido solforico, non riesce a gestire e che hanno fatto scattare la cigs per 1.300 dipendenti Leggi su ilsole24ore (Di martedì 28 febbraio 2023) La vicenda ruota attorno ai costi energetici che la fabbrica, specializzata nella produzione di piombo, zinco, oro, argento, rame e acido solforico, non riesce a gestire e che hanno fatto scattare la cigs per 1.300 dipendenti

