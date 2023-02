Onestini e Oriana contro gli ex e l’uscita della Murgia: “Un mese da ospiti?” (Di martedì 28 febbraio 2023) Sicuramente i concorrenti hanno affrontato una puntata molto ricca di contenuti e dinamiche, alcune decisamente pesanti. L’appuntamento con il Grande Fratello Vip 7 di ieri sera, lunedì 27 febbraio 2023, ha lasciato non pochi strascichi. Dopo la diretta con Alfonso Signorini, i vipponi ne hanno parlato. Oriana Marzoli e Luca Onestini sono stati tra i concorrenti che più hanno sofferto l’eliminazione di Nicole Murgia. Ma sicuramente entrambi si sono nettamente schierati contro la permanenza degli ospiti: Martina Nasoni, Matteo Diamante e Ivana Mrazova. E pensare che Onestini ha pure un ottimo rapporto con la ex. Luca Onestini e Oriana Marzoli contro la permanenza degli ospiti in casa Mentre stavano cenando a tavola ... Leggi su tutto.tv (Di martedì 28 febbraio 2023) Sicuramente i concorrenti hanno affrontato una puntata molto ricca di contenuti e dinamiche, alcune decisamente pesanti. L’appuntamento con il Grande Fratello Vip 7 di ieri sera, lunedì 27 febbraio 2023, ha lasciato non pochi strascichi. Dopo la diretta con Alfonso Signorini, i vipponi ne hanno parlato.Marzoli e Lucasono stati tra i concorrenti che più hanno sofferto l’eliminazione di Nicole. Ma sicuramente entrambi si sono nettamente schieratila permanenza degli: Martina Nasoni, Matteo Diamante e Ivana Mrazova. E pensare cheha pure un ottimo rapporto con la ex. LucaMarzolila permanenza degliin casa Mentre stavano cenando a tavola ...

