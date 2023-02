One UI 5 1 anche per i tablet Samsung | primo modello interessato

(Di martedì 28 febbraio 2023) L’aggiornamento dell’interfaccia One UI 5.1 approdasuldi. Dopo la distribuzione dell’interfaccia su un gran numero di smartphone di fascia alta emedia, ora tocca al Galaxy Tab S8 adeguarsi all’ultimo pacchetto software, per la gioia dei relativi possessori. L’aggiornamento One UI 5.1 per Galaxy Tab S8 standard giunge con la versione firmware X700XXU3BWB4 , per quanto riguarda invece il Galaxy Tab S8+ il pacchetto è quello siglato come X800XXU3BWB4. Ancora, la stessa attualizzazione è riservata naturalmenteal Galaxy Tab S8 Ultra con il versione del firmware X900XXU3BWB4. Le prime notifiche di download del pacchetto sono giunte in Svizzera per quanto riguarda l’Europa ma, nelle prossime ore, è molto probabile che ...

L'aggiornamento dell'interfaccia One UI 5.1 approda anche sul primo modello di tablet Samsung. Dopo la distribuzione dell'interfaccia su un gran numero di smartphone di fascia alta e anche media, ora ...