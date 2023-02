Omicidio Manduria, fermati 3 giovani: due di Manduria e uno di Grottaglie (Di martedì 28 febbraio 2023) Alle prime ore dell’alba, personale della Polizia di Stato ha proceduto al fermo di indiziato di delitto emesso dalla Procura Distrettuale di Lecce a carico di D.V. (20 anni), D. S. (23 anni) e D.P.D. (23 anni), ritenuti presunti responsabili dell’Omicidio di BAHTIJARI Natale Naser consumato nella notte tra il 22 e il 23 febbraio a Manduria. Sin dal rinvenimento del corpo senza vita del giovane, gli investigatori della locale Squadra Mobile, coordinati dalla Procura Distrettuale di Lecce in stretto raccordo con la Procura della Repubblica di Taranto, hanno concentrato la propria attenzione sui tre Manduriani, già oggetto di indagini per traffico di sostanza stupefacente, ottenendo, sin da subito, importanti riscontri a questa ipotesi. In particolare, una volta dato un nome al corpo senza vita ... Leggi su tarantinitime (Di martedì 28 febbraio 2023) Alle prime ore dell’alba, personale della Polizia di Stato ha proceduto al fermo di indiziato di delitto emesso dalla Procura Distrettuale di Lecce a carico di D.V. (20 anni), D. S. (23 anni) e D.P.D. (23 anni), ritenuti presunti responsabili dell’di BAHTIJARI Natale Naser consumato nella notte tra il 22 e il 23 febbraio a. Sin dal rinvenimento del corpo senza vita del giovane, gli investigatori della locale Squadra Mobile, coordinati dalla Procura Distrettuale di Lecce in stretto raccordo con la Procura della Repubblica di Taranto, hanno concentrato la propria attenzione sui treni, già oggetto di indagini per traffico di sostanza stupefacente, ottenendo, sin da subito, importanti riscontri a questa ipotesi. In particolare, una volta dato un nome al corpo senza vita ...

