Omicidio Alatri | interrogato per sei ore l' unico indagato

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Lazio_TV : Ieri interrogato l'unico indagato nell'inchiesta. Domani una nuova fiaccolata. - infoitinterno : Omicidio a Alatri, interrogato coetaneo di Thomas Bricca - SkyTG24 : Omicidio a Alatri, interrogato coetaneo di Thomas Bricca. Nessun fermo - lacittanews : FROSINONE- C’è un solo nome nel registro degli indagati per l’omicidio di Thomas Bricca. È Mattia Toson, che si ipo… - infoitinterno : Alatri, omicidio Thomas Bricca: volantino contro l’avvocato dell’indagato. Solidarietà dall’Ordine -

E' durato piu' di sei ore l'interrogatorio dell'unico indagato nell'indagine sull'di Thomas Bricca, il 19 enne ucciso un mese fa ad, in provincia di Frosinone. Per ora dalla Procura non è stato emesso nessun fermo. Ad essere ascoltato dai magistrati è stato uno dei ...Lo scambio di persona leggi anche, c'è un indagato per l'di Thomas Bricca Il 19enne è una delle persone indicate dai testimoni stessi dell'. A puntare il dito verso la ...Sono loro che stanno conducendo l'indagine per l'del diciannovenne, avvenuto il 30 gennaio, in strada adper un colpo di pistola che lo ha colpito alla testa mentre si trovava al "...

Omicidio Alatri, sotto interrogatorio per sei ore l'unico indagato: ha la stessa età di Thomas. Ma non c'è ne… Repubblica Roma

Si è svolto nella mattinata di lunedì 27 febbraio l’interrogatorio di Mattia Toson, il 22enne di Alatri, unico indagato al momento per la morte di Thomas Bricca, il 19enne freddato… Leggi ...Mattia Toson è stato sentito in procura e poi è tornato a casa. Contenuto top secret. La difesa: nessuna contestazione diretta sul fatto ...